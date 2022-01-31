Соціалістична партія прем'єра виграла вибори до парламенту Португалії

Їй віддали свої голоси 42% виборців.

У Португалії перемогу на виборах до парламенту здобула партія соціалістів чинного прем'єр-міністра Антоніу Кошти.

Політсила здобула більшість, пише Reuters.

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Зазначається, що таким чином соціалісти зможуть самостійно сформувати уряд. За попередніми даними, їх підтримали майже 42% виборців. Крім того, 28% віддали свої голоси за соціал-демократів, а 7% - за праву партію Chega.

"Абсолютна більшість — це не означає абсолютної влади, це не означає керування віч-на-віч. Це підвищена відповідальність. Це означає керувати країною разом і на користь всього португальського народу", - заявив Кошта після виборів.

Антоніу Кошта прийшов до влади 2015 року після боргової кризи 2011-2014 років. За роки його діяльності відбулося поступове економічне зростання і скорочення дефіциту бюджету.

До слова, вибори в Португалії були достроковими. Річ у тім, що союзники соціалістів у парламенті не підтримали проєкт держбюджету на 2022 рік.

Як повідомлялося, Данія готова надати Україні зброю та військове обладнання, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить ще більше загострювати ситуацію в країні.

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