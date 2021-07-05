Соцмережу союзників Трампа зламали в день запуску: подробиці

Нова соцмережа вважає, що її мета — захищати свободу слова.

Низку акаунтів нової соцмережі GETTR, створеної союзниками експрезидента США Дональда Трампа, зламали в день запуску платформи.

Про це інформує Business Insider.

Кібератаці піддалися верифіковані користувачі платформи, в основному колишні помічники Трампа. Серед них обліковий запис ексдержсекретаря Майка Помпео і засновника соцмережі та колишнього прессекретаря Трампа — Джейсона Міллера.

Ніки всіх цих облікових записів були змінені і показували однаковий повідомлення: "@JubaBaghdad був тут :) ^^ свободу Палестині ^^."

Журналісти зв'язалися з користувачем, який взяв на себе відповідальність за злом.

За його словами, він зробив це "просто для розваги". Він додав, що це було легко.

Нова соцмережа запевняє, що її цілі — захищати свободу слова, пропагувати здоровий глузд, боротися з монополізмом соціальних мереж і створення справжнього ринку ідей. При цьому інтерфейс нагадує Twitter і дозволяє переносити з нього записи та передплатників.

Раніше Трамп вперше виступив на мітингу після відходу з Білого дому.

Також Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції і деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

Читайте також:

Трамп серйозно розглядає ідею знову піти в президенти США, оскільки "нудьгує за допомогою людям"

Новини світу: компанію, яка належить родині Трампа, офіційно звинуватили у несплаті податків

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання