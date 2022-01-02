Зеленський і Байден проведуть перемовини: про що говоритимуть і чому це важливо

Точний час перемовин поки невідомий.
У неділю, 2 січня, президент США Джо Байден проведе телефонні переговори із українським колегою Володимиром Зеленським.
Про це повідомили у Білому домі та офіційно підтвердив президент Зеленський.
За даними Білого дому, Байден поговорить з Зеленським, щоб підтримати територіальну цілісність та безпеку України. Також президенти поспілкуються про нарощування російських військових на українських кордонах.
Володимир Зеленський додав, що темою розмови стане координація кроків Вашингтона і Києва задля миру в Україні і безпеки в Європі.
Зазначимо, що переговори між президентом США та України пройдуть після розмови 30 грудня Джо Байдена та лідера країни-агресорки Володимира Путіна. У Кремлі вимагають від США "гарантій безпеки", одним із пунктів яких є те, що Україна не вступить до НАТО. Джо Байден у розмові з президентом країни-агресорки зазначив, що "Росії не дозволять пересуватися Україною".
"Я чітко дав зрозуміти президентові Путіну, що якщо він зробить ще якісь кроки, якщо він піде в Україну, ми запровадимо суворі санкції. Ми разом із нашими союзниками по НАТО збільшимо нашу присутність у Європі. За це доведеться заплатити велику ціну", - сказав Байден.
Нагадаємо:
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Президент Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Голова американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.
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Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували свої дії у випадку нової агресії Росії проти України.
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Раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.
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Також президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден домовилися, що переговори щодо безпеки відбудуться у Женеві в січні.
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