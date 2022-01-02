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Зеленський і Байден проведуть перемовини: про що говоритимуть і чому це важливо

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Зеленський і Байден проведуть перемовини: про що говоритимуть і чому це важливо

Associated Press

Точний час перемовин поки невідомий.

У неділю, 2 січня, президент США Джо Байден проведе телефонні переговори із українським колегою Володимиром Зеленським. 

Про це повідомили у Білому домі та офіційно підтвердив президент Зеленський. 

За даними Білого дому, Байден поговорить з Зеленським, щоб підтримати територіальну цілісність та безпеку України. Також президенти поспілкуються про нарощування російських військових на українських кордонах. 

Володимир Зеленський додав, що темою розмови стане координація кроків Вашингтона і Києва задля миру в Україні і безпеки в Європі.

Зазначимо, що переговори між президентом США та України пройдуть після розмови 30 грудня Джо Байдена та лідера країни-агресорки Володимира Путіна. У Кремлі вимагають від США "гарантій безпеки", одним із пунктів яких є те, що Україна не вступить до НАТО. Джо Байден у розмові з президентом країни-агресорки зазначив, що "Росії не дозволять пересуватися Україною".

"Я чітко дав зрозуміти президентові Путіну, що якщо він зробить ще якісь кроки, якщо він піде в Україну, ми запровадимо суворі санкції. Ми разом із нашими союзниками по НАТО збільшимо нашу присутність у Європі. За це доведеться заплатити велику ціну", - сказав Байден.

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