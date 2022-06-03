"Сьогодні досить проста тактика росіян": Подоляк назвав ключову ціль окупантів в Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав 3 червня, що на сьогодні ключова мета російських окупантів – захопити певні території України та після цього вести переговори з цих позицій.

Окрім того, російські війська прагнуть показати, що вміють вести позиційну війну та хочуть завдати Україні збитку на сході.

Про це Подоляк розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Вони хочуть за рахунок максимальної кількості зброї, снарядів і живої сили довести все ж таки, що вони вміють воювати. Вони хочуть нас підтиснути, перш за все, на сході країни. Це зрозуміло. Сьогодні досить проста тактика росіян. Якщо вчора вони гралися в якусь там сценарну історію: "так, ми хочемо зайти – план А, план Б. Хочемо відсікти вас від Чорного моря. Хочемо зайти з півночі і забрати столицю у вас. Хочемо зайти в центр України", то сьогодні вони хочуть довести вміння воювати позиційно", – розповів радник керівника ОП.

"Тобто – нанести максимальний нам збиток саме на сході нашої країни. Захопити на 4-5 міст, маленьких міст на сході України. Оце їхня ключова ціль", – додав він.

Після цього, на думку Подоляка, загарбники захочуть вести перемовини з Україною з нових позицій.

"Після того, як вони щось там захоплять, певну територію, вони захочуть вести переговори з позиції людей, які будуть казати: "дивіться, ми ж у вас зруйнували Маріуполь, забрали його, то давайте вже вести з вами переговори, де ви там залишите яку територію". Оце їхній план", – сказав радник голови президентського офісу.

В цьому контексті він запевнив, що всі теперішні та майбутні процеси відбуватимуться на умовах України, щоб "не мати клопоту з відкладеною війною після "Мінська-3".

"Ще раз хочу наголосити – все, що буде надалі відбуватись, і все, що сьогодні відбувається, все відбувається на умовах України. І буде відбуватись на умовах України. Тому що таку ціну, яку вже заплатили, ця ціна не дає нам інших варіантів, крім одного – забрати всі свої території назад і не мати клопоту з відкладеною війною після "Мінська-3", наприклад", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, за підсумками 100 днів війни радник керівника Офісу президента Олексій Арестович описав своє бачення російських окупантів та правлячої верхівки РФ.

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