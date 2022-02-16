"Сьогодні "класика жанру" не працює": Джапарова розповіла про можливі союзи України з іншими державами

"Сьогодні "класика жанру" не працює": Джапарова розповіла про можливі союзи України з іншими державами

За її словами, формат союзу України, Польщі та Британії - це те, що демонструє нашу проактивність.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба неодноразово наполягав на тому, що українська дипломатія сьогодні як ніколи проактивна і регіональні союзи - формалізовані, неформалізовані - формат, який ми сьогодні ініціюємо - це Люблінський трикутник, це "Асоційоване тріо" в рамках Східного партнерства - коли Грузія, Молдова, Україна визнають і визначають, що існує більше аспірації очікування від європейської інтеграції. Це - Кримська платформа, яка об'єднала безпрецедентну кількість країн навколо однієї теми і немає жодних подібних прецедентів в світі подібних форматів.

Про це сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова 16 лютого під час телемарафону національної єдності.

"Формат союзу України, Польщі та Британії - це те, що демонструє нашу проактивність, тому що сьогодні "класика жанру" не працює. Тому що сьогодні такі міжнародні майданчики як ООН, Рада Європи, ОБСЄ - хоч і мають великий мандат і є великі очікування, що вони мають давати раду всьому спектру наслідків, зокрема наших окупованих територій, а це 7% нашої держави - не завжди ми маємо таку відповідь", - зазначила вона.

За словами Джапарової, відповідно до цього Україна ініціює подібні формати для того, щоб демонструвати регіональну співпрацю і, фактично, консолідуватись по деяких вимірах: економіка, економічна безпека, енергетика, енергетична безпека, безпекові питання

"Мережева дипломатія, над якою ми сьогодні працюємо, це - пів сотні візитів високого і найвищого рівня тільки за останні два місяці на рівні президентів, прем'єрів, голів парламентів, міністрів закордонних справ. Це не тільки фактор консолідації, а й фактор заспокоєння нашого народу", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Британією, про створення якого мають оголосити найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією - це "хороший майданчик щодо питань безпеки і торгівлі".

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