"Сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення": Кулеба про постачання зброї Німеччиною

За словами міністра, позиції сторін у цьому питанні відрізняються.
Україна і Німеччина вийшли на проєкт рішення щодо постачання озброєнь нашій країні. Тепер наступний крок має зробити німецький уряд.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у понеділок, 7 лютого.
"Що стосується питання зброї, то, безумовно, ми про це говорили... Але дуже важливо, що сьогодні ми говорили – скажу дипломатично - не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, але і про те, що Німеччина може зробити і те, що вона має намір зробити для підтримки України конкретно у сфері оборони і безпеки”, - сказав Кулеба.
Він додав, що це була відверта розмова, і в української та німецької сторін дійсно у цьому питанні позиції відрізняються.
"Але наша задача з Анналеною полягає не в тому, щоб сваритися, а в тому, щоб шукати точки дотику і рішення. Я думаю, що сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення. Тепер чекатимемо на крок німецького уряду", - зазначив глава української дипломатії.
Нагадаємо:
Як повідомлялося, Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. Ний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.
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