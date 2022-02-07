"Сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення": Кулеба про постачання зброї Німеччиною

"Сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення": Кулеба про постачання зброї Німеччиною

За словами міністра, позиції сторін у цьому питанні відрізняються.

Україна і Німеччина вийшли на проєкт рішення щодо постачання озброєнь нашій країні. Тепер наступний крок має зробити німецький уряд.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у понеділок, 7 лютого.

"Що стосується питання зброї, то, безумовно, ми про це говорили... Але дуже важливо, що сьогодні ми говорили – скажу дипломатично - не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, але і про те, що Німеччина може зробити і те, що вона має намір зробити для підтримки України конкретно у сфері оборони і безпеки”, - сказав Кулеба.

Він додав, що це була відверта розмова, і в української та німецької сторін дійсно у цьому питанні позиції відрізняються.