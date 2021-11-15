"Сьогодні насичений робочий день": що і з ким Кулеба обговорюватиме у Брюсселі

"Сьогодні насичений робочий день": що і з ким Кулеба обговорюватиме у Брюсселі

Глава МЗС України анонсував аж 8 зустрічей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні матиме 8 зустрічей з міністрами закордонних справ під час офіційного візиту до Брюсселю.

Про це Міністерство закордонних справ повідомило у Facebook.

"Сьогодні насичений робочий день у Брюсселі. Попереду - вісім переговорів", — повідомив Кулеба у своєму Facebook.

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Глава МЗС України зустрінеться з керівництвом НАТО та міністрами закордонних справ Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо.

Крім того, Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць Східного партнерства Європейського Союзу, а ткож матиме зустріч із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції.

Міністр закордонних справ України також зазначив, що після успішного візиту української делегації до Вашингтона минулого тижня продовжує працювати над зміцненням безпеки України із європейськими партнерами.

"Безпекова ситуація вимагає такої кількості переговорів. Саме висока дипломатична активність допомогла знизити напругу навесні 2021 року", — наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, у Брюсселі також будуть обговорювати подальший розвиток Східного партнерства напередодні саміту 15 грудня.

"У Брюсселі збереться повний склад міністрів Асоційованого тріо. Ми будемо наполягати на диференційованому підході ЄС до європейської інтеграції сусідів. Хто робить більше і прагне більшого, має отримувати більше", — написав міністр.

Із керівництвом НАТО Кулеба обговорюватиме "новий етап гібридної агресії РФ проти Європи".

"Росія продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію вздовж нашого кордону, в Чорноморському регіоні та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Порушення режиму припинення вогню на Донбасі, переміщення військ, газовий шантаж, пропаганда, штучно створена міграційна криза в Білорусі — все це елементи нового етапу гібридної агресії РФ проти Європи. Ми працюємо з партнерами задля мінімізації ризиків і протидії загрозам з боку РФ", — наголосив Кулеба.

Він також зазначив, що Росія гальмує переговорний процес у Нормандському форматі, уникаючи зустрічей. Проте Україна наполягає на відновленні роботи Норманді без попередніх умов.

Тому наприкінці дня Кулеба проведе окремі переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції, аби активізувати роботу в Нормандському форматі.

"Безпека країни та громадян, протидія російській агресії, зміцнення відносин зі стратегічними партнерами — все це пріоритетні завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дмитро Кулеба полетить до Брюсселю з робочим візитом. Як зазначав сам міністр, ключовою темою переговорів очільників МЗС буде безпека.

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