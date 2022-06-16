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"Сьогодні справді історичний день": Зеленський заявив про підтримку одразу чотирьох потужних держав ЄС

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"Сьогодні справді історичний день": Зеленський заявив про підтримку одразу чотирьох потужних держав ЄС

Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заявив 16 червня, що Україна сьогодні відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. Зокрема, підтримку руху до ЄС.

На зустрічі з лідерами ЄС був зроблений великий крок вперед.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Італія, Румунія, Франція, Німеччина з нами", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що всі четверо лідерів підтримують кандидатство в ЄС для України.

"Звичайно, мають бути виконані всі відповідні процедури. Мають долучитися всі країни, всі члени ЄС. Але на нашій зустрічі сьогодні був зроблений великий крок вперед", – додав президент.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва заявив, що надання Україні статусу кандидата в ЄС підтримують Франція, Німеччина, Італія та Румунія.

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