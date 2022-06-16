"Сьогодні справді історичний день": Зеленський заявив про підтримку одразу чотирьох потужних держав ЄС

"Сьогодні справді історичний день": Зеленський заявив про підтримку одразу чотирьох потужних держав ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив 16 червня, що Україна сьогодні відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. Зокрема, підтримку руху до ЄС.

На зустрічі з лідерами ЄС був зроблений великий крок вперед.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Італія, Румунія, Франція, Німеччина з нами", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що всі четверо лідерів підтримують кандидатство в ЄС для України.

"Звичайно, мають бути виконані всі відповідні процедури. Мають долучитися всі країни, всі члени ЄС. Але на нашій зустрічі сьогодні був зроблений великий крок вперед", – додав президент.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва заявив, що надання Україні статусу кандидата в ЄС підтримують Франція, Німеччина, Італія та Румунія.