"Сьогодні вдень": Боррель заявив про готовність ЄС негайно ввести санкції проти Росії

"Сьогодні вдень": Боррель заявив про готовність ЄС негайно ввести санкції проти Росії

Дипломат наголошує, що діяти потрібно швидко.

Європейський Союз вже у вівторок, 22 лютого, може ухвалити рішення про запровадження санкцій проти РФ через визнання "незалежності" "ЛНР" і "ДНР".

Про це заявив верховний представник ЄС Джозеф Боррель, пише CNN.

"Очевидно, що ця відповідь матиме форму санкцій. Ми повинні діяти швидко. Це означає, що сьогодні вдень (можуть ухвалити рішення про санкції - Ред.)", - наголосив він.

За словами Борреля, він скликав екстрену неформальну зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, щоб обговорити відповідь на дії Кремля.

"Я б не сказав, що це повноцінне вторгнення, але російські війська перебувають на українській землі", - додав він.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Світ засуджує дії очільника Кремля. Лідери країн висловлюють свою підтримку Україні та заявляють про необхідність санкцій.

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