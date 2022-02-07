Сьогодні відбувається протистояння між демократією та диктатурою, - "УДАР Віталія Кличка" звернувся до міжнародної демократичної спільноти

Під час XXV з’їзду "УДАРу Віталія Кличка" було ухвалено звернення до міжнародних друзів і партнерів України та міжнародної демократичної спільноти із закликом об’єднатися заради захисту спільних демократичних цінностей, свободи та захисту України.

Звернення делегатам з'їзду представила Оксана Юринець, голова Львівської обласної організації партії.

Про це повідомляє сайт "УДАРу".

"Сьогодні відбувається поворотний момент у світовій політиці – протистояння між демократією та диктатурою, між вільним світом та несвободою. Від результатів цього протистояння залежить не лише майбутнє України, але і стабільність та мир в Європі, а також вага демократичних цінностей та принципів. Росія хоче всіх переконати в тому, що демократичні цінності не захистять від танків і ракет. Що єдиною справжньою цінністю є брутальна військова сила. Сьогодні ми повинні об’єднатися, щоб показати, що наші цінності мають значення. Ми маємо показати, що готові захистити те, що всіх нас об’єднує", - йдеться в заяві.

"УДАР Віталія Кличка" подякував за допомогу міжнародним партнерам, які в час загрози для України проявили себе як справжні друзі.

"Міжнародних друзів України єднають і роблять сильними спільні цінності: віра в те, що народ має сам вільно обирати своє майбутнє; впевненість у тому, що лише вільна людина може бути щасливою; повага до суверенітету та територіальної цілісності кожної держави. Наші справжні друзі розуміють, що захищена Україна – це найдієвіший захист цінностей свободи, демократії та миру", - йдеться в заяві.

В "УДАРі" наголошують: Україна не прагне війни. Навпаки, вже вісім років ми сплачуємо життями найкращих воїнів за мир і затишок у наших оселях. Проте ми не даємо спокою агресору лише тому, що насмілилися самостійно обирати своє майбутнє, повірили в ідеали демократії та вийшли на вулицю, щоб їх захистити.

"Ми усвідомлюємо, що маємо покладатися на власні сили і ми будемо боронити свою землю, ми будемо битися за свою країну до останнього. Але, в той самий час, ми розраховуємо на адекватну допомогу від світової спільноти демократичних країн. Захистити демократію, захистити свободу, захистити Україну ("Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine")", – йдеться у зверненні "УДАРу".