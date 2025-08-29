Союз диктаторів: як Путін, Кім і Сі продемонструють на параді в Китаї небезпечний союз

Кім Чен Ин, Володимир Путін, Сі Цзіньпін. / © ТСН.ua

Російський диктатор Володимир Путін та його північнокорейський колега Кім Чен Ин наступного тижня відвідають військовий парад у Пекіні. Разом з президентом Китаю Сі Цзіньпіном вони продемонструють колективний спротив тиску Заходу.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

За даними Міністерства закордонних справ Китаю, серед 26 іноземних глав держав та урядів, які відвідають парад наступного тижня, не буде жодного західного лідера, за винятком Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, яка є членом Європейського Союзу.

Серед учасників параду також будуть сербський лідер Александар Вучич, самопроголошений “президент” Білорусі Олександр Лукашенко, президенти Ірану Масуд Пезашкян, Індонезії - Прабово Субіанто та спікер Національних зборів Південної Кореї У Вон Сік.

“На тлі зростання військової могутності Китаю під час параду до Дня Перемоги 3 вересня три лідери продемонструють значну солідарність”, - наголошує видання.

Цього дня голова Сі Цзіньпін проведе огляд десятків тисяч військовослужбовців на площі Тяньаньмень разом з іноземними високопосадовцями та високопоставленими китайськими лідерами. Крім того, на параді, який стане одним із найбільших у Китаї за останні роки, буде продемонстровано передове обладнання, таке як винищувачі, системи протиракетної оборони та гіперзвукова зброя.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент-диктатор Росії Володимир Путін є у списку серед понад 20 іноземних лідерів, які відвідають військовий парад у Китаї наступного тижня з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни після офіційної капітуляції Японії.

Цей парад, організований китайським президентом, дав очільникові "найбільш санкційного режиму у світі" можливість з'явитися разом з іншими світовими лідерами, які тяжіють до альтернативного світового порядку, який прагнули створити Сі та Путін.