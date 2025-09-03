Союз диктаторів у Пекіні: яке зухвале послання дав Путін Україні і світові

Володимир Путін. / © Associated Press

Перебування російського “фюрера” Володимира Путіна у Пекіні та палкі зустрічі з лідерами Китаю та Північної Кореї стали дуже показовими. Ба більше - послання диктатора Україні, Європі та президенту США Дональду Трампу полягає в тому, що Росія може продовжувати війну так довго, як потрібно, поки не отримає те, чого хоче.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента Sky News Айвора Беннета.

Автор наголошує, що показовою були переговори Путіна з його корейським колегою Кім Чен Ином. Саме тому Україну та її союзників турбуватимуть ее кадри їхньої зустрічі з обіймами і міцними рукостисканнями, а слова.

Господар Кремля подякував Кіму за участь у боях в Курській області. Своєю чергою, лідер КНДР відповів, що повністю підтримує Москву, і пообіцяв зробити «все можливе, щоб допомогти». Зокрема, знову надати своїх солдатів.

“Це зловісне попередження та ще один доказ того, що для Москви це дружба з поглибленими стратегічними вигодами. Тож якщо й існувала якась надія, що в Росії незабаром закінчаться людські ресурси, то вона, ймовірно, просто згасла”, - наголошує Sky News.

Інше джерело для занепокоєння - це очевидна беззастережна підтримка Путіна президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Беннет наголошує, і хоч Пекін не раз заявляв, мовляв, нейтральний щодо України, але під час заходів у Пекіні це мало зовсім інший вигляд. Зокрема, Сі посадив президента-диктатора РФ праворуч від себе під час параду та надав йому честь та одну з головних ролей.

“Це людина (Путін - Ред.), яка воювала проти свого сусіда протягом останніх трьох з половиною років, і робила це навіть під час параду. Поки Сі говорив про важливість миру, російські війська здійснили чергову масштабну повітряну атаку на Україну. Це показує, наскільки кремлівський лідер підбадьорений подіями останніх кількох днів”, - йдеться у статті.

Таким чином Путін має економічну підтримку Китаю та Індії. І, що важливо, якщо буде потрібно, то він матиме ще більше військової підтримки від Північної Кореї.

Як повідомлялося, американський президент США Дональд Трамп звинуватив Росію, Китай та КНДР у змові проти США. Заява очільника Білого дому пролунала після параду, на якому були присутні лідер КНР Сі Цзіньпін, “фюрер” Росії Володимир Путін та диктатор з Північної Кореї Кім Чен Ин.

Нагадаємо, 3 вересня військовий парад у Китаї відбувся з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни після офіційної капітуляції Японії. Серед гостей були диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин. Захід став знаменним не лише для господаря Кремля, а й для очільника "найбільш санкційного режиму у світі" Кіма можливість з'явитися разом з іншими світовими лідерами, які тяжіють до альтернативного світового порядку, який прагнули створити Сі та Путін.