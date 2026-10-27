Союзник Путіна на чолі ООН: навіщо Трамп просуває Орбана на ключову посаду

Віктор Орбан. / © Associated Press

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Білий дім запропонував кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на заміну Антоніу Гутеррешу на посаді генерального секретаря ООН, а також розглядає його у ролі посередника у переговорах щодо України. Ініціатива Вашингтона викликала негативну реакцію в Європі.

Про це повідомляють іспанське видання ABC та італійське Il Sole 24 Ore.

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За даними медіа, в адміністрації президента США Дональда Трампа активно просувають кандидатуру Орбана на посаду. У своїй кампанії вони описують угорського експрем’єра як генерала в армії ООН, яка, на їхню думку, складається переважно з бюрократів.

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Прихильники руху Make America Great Again називають Орбана «кандидатом мрії». У Білому домі роблять акцент на його позиції щодо захисту західної цивілізації, зокрема у питаннях імміграції, свободи слова, незалежності судової системи та цінностей ліберальної демократії.

Водночас сама ідея просування Орбана на одну з ключових міжнародних посад викликала обурення в Європі. За оцінками джерел у Брюсселі, його кандидатура може натрапити на серйозний опір з боку європейських держав.

Реакція на кандидатуру Орбана

Зазначається, що наразі невідомо — наскільки серйозними є наміри Вашингтона просувати Орбана. У Штатах припускають, що Росія та Китай також можуть підтримати політика. У такому разі угорський експрем’єр потенційно міг би стати спільним кандидатом цих трьох країн.

«Якби Орбан з’явився, маючи за спиною підтримку трьох великих держав, то, насамперед, європейські країни, зокрема Франція та Велика Британія, мали б можливість виступити проти цього та прийняти рішення щодо застосування права вето, яке вони мають як постійні члени», — пише Sole 24 Ore.

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Втім, ця ідея вже викликала негативну реакцію в Європі. Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав її «комічною».

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга саркастично розкритикував кандидатуру угорського прем’єра, натякнувши на його «витончену майстерність» використовувати право вето та шантаж для блокування важливих рішень ЄС. Зокрема тих, що стосуються підтримки України у протидії російській агресії.

Водночас у Москві таку перспективу зустріли прихильно. Заступник міністра закордонних справ Олександр Алімов привітав можливе висунення Орбана і навіть закликав його якнайшвидше подати кандидатуру. За словами російського дипломата, жодних обмежень щодо кандидатів немає і можуть з’явитися інші претенденти.

Ставка Вашингтона на Орбана

Не виключено, що цей крок Вашингтона стане ще одним прикладом хаотичної зовнішньої політики Дональда Трампа та його спроб послабити міжнародні й багатосторонні організації, які він звинувачує в антиамериканській позиції.

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Відкрите захоплення Трампом, тісні особисті зв’язки з «фюером» Володимиром Путіним і постійні суперечки з європейськими інституціями стали основою міжнародної стратегії Віктора Орбана за 16 років його перебування на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Водночас він назвав Україну «ворогом номер один для Угорщини».

Попри це, представники Білого дому вже перейшли до конкретних кроків: вони безпосередньо з’ясували, чи готовий Орбан долучитися до цієї ініціативи. Угорський прем’єр, за даними видання, висловив готовність за умови, що успіх буде гарантовано.

У Вашингтоні також заявили, що можуть заручитися підтримкою щонайменше восьми, а можливо, й десяти з 15 членів Ради Безпеки ООН. Для офіційної рекомендації кандидата необхідно отримати щонайменше дев’ять голосів і не зіткнутися з вето постійних членів Ради. Американська сторона, як стверджується, розраховує на підтримку Росії, а також Китаю, з яким Орбан налагодив тісні відносини.

Розслідування проти Орбана і його оточення

Після усунення Орбана від влади навесні цього року перелік відкритих розслідувань щомісяця зростає. Так, у березні угорська влада перехопила автомобілі, які перевозили гроші та золото, що належали українській банківській операції. Документи, на які посилається угорське видання Telex, свідчать, що Орбан міг бути причетним до рішення зупинити колону та привласнити її вміст.

Під підозрою також опинилися можливі фінансові втрати та зловживання, пов’язані з управлінням коштами колишнього голови центрального банку Дьєрдя Матолчи. Йдеться про суму близько 1,38 млрд євро.

Після перемоги Петера Мадяра на виборах у квітні 2026-го нова влада розпочала розслідування можливих зловживань і фінансових схем, пов’язаних із попередньою адміністрацією. Зокрема, перевіряли ймовірне розкрадання коштів, виділених на культурні проєкти, а також можливі хабарі під час укладання державних контрактів. Окрему увагу становлять майнові операції, пов’язані із підприємцями, наближеними до колишньої влади.

Посада в ООН — як уникнення суду

Стаття 19 Конвенції про привілеї та імунітети Організації Об’єднаних Націй надає генеральному секретарю привілеї та імунітети, передбачені міжнародним правом для дипломатичних представників. Це потенційно могло б допомогти Орбану уникнути можливих судових переслідувань.

Для цього йому довелося б очолити організацію, яку він неодноразово зневажливо критикував, а згодом використати її для просування моделі, яку сам називає «неліберальною демократією».

Цей термін відображає його неприйняття ідеї, що демократія обов’язково має ґрунтуватися на ліберальних цінностях, зокрема захисті індивідуальних прав, політичному плюралізмі та системі стримувань і противаг, яка обмежує повноваження виконавчої влади.

Як Трамп просуває Орбана - деталі WSJ

The Wall Street Journal із посиланням на джерела у трьох країнах повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа просуває кандидатуру колишнього прем’єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

За даними видання, американські посадовці вже запропонували Орбану розглянути цю можливість. Угорський політик зацікавився пропозицією, однак остаточного рішення поки не ухвалив.

Водночас 28 жовтня в Раді Безпеки ООН має відбутися неформальне голосування, яке допоможе оцінити рівень підтримки кандидатів. Однак, як зазначає WSJ, наразі невідомо, чи буде кандидатуру Орбана включено до цього голосування.

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