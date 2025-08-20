Союзники готують гарантії безпеки для України: чи зможуть вони стримати Росію після війни

Війна в Україні. / © ТСН.ua

Реклама

Західні лідери пообіцяли гарантії безпеки для захисту будь-якої мирної угоди в Україні. Ба більше — вони мають запобігти нападу Росії у майбутньому. Втім, наразі чітких деталей немає. Та й загалом невідомо, що це може означати і який внесок можуть зробити США.

Який вигляд матимуть гарантії безпеки для України, що їх підтримують США, повідомляє Sky News.

Коли вся увага переключилася з саміту Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці на переговори з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, Білий дім заявив, мовляв, Росія погодилася на те, що США нададуть Україні "захист на кшталт НАТО" після закінчення бойових дій.

Реклама

Кремль не підтвердив цю інформацію. Втім, Україна, Велика Британія і західні союзники заявляють, що деталі післявоєнної угоди про безпеку будуть остаточно узгоджені вже протягом найближчих днів.

Що відомо про гарантії безпеки

Гарантії безпеки вже давно обговорюють як один зі способів забезпечення миру в Україні після закінчення бойових дій. У березні Лондон і Париж очолили переважно європейську "коаліцію охочих" та потенційні миротворчі сили. Втім, тоді ж з’явилися думки, що вони будуть неефективними без американської підтримки. Натомість самі Штати відмовлялися бути залученими до розгляду цієї справи.

Втім, 19 серпня в інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що європейські країни збираються "наперед завантажувати" угоду про безпеку солдатами, маючи на увазі, зокрема, Велику Британію, Францію та Німеччину.

Він наполягав, що США не надсилатимуть наземні війська, та заявив: "У вас є мої гарантії, і я президент".

Реклама

Своєю чергою, британський прем’єр Кір Стармер заявив, що "коаліція охочих" "готується до розгортання сил підтримки" у разі "закінчення бойових дій". Втім, чи направить Лондон свої війська до України, він відмовився підтвердити.

Це було початковою основою для коаліції – солдати з різних європейських та союзних країн, стратегічно розміщені по всій Україні, щоб стримувати Росію від майбутніх атак. Однак, військовий аналітик Шон Белл переконаний, що одних лише військ навряд чи буде достатньо для стримування агресії Кремля.

"Усе зводиться до довіри, і я не думаю, що присутність на місцях — це правильна відповідь", - наголосив він.

Розміщення військ уздовж 1000-мильного кордону України з Росією вимагатиме одночасно близько 100 тис. солдатів, яких необхідно буде навчати, розгортати та ротувати. Загалом йдеться про 300 тис. осіб.

Реклама

За словами Белла, вся армія Великої Британії становитиме лише 10% від цієї цифри. Франція, ймовірно, зможе надати ще 10%. Втім, деякі країни Європи не зможуть вчинити так само через їхню близькість до України та ризик подальшої російської агресії. Італія та США заявили, що не готові направити своїх солдатів. Саме тому, прогнозує військовий експерт, навряд чи вдасться зібрати необхідну кількість солдатів.

"Навіть якби змогли, розміщення всіх сил НАТО на передовій в одній країні, що протистоїть Росії, було б дуже небезпечним. Це дало б Китаю, Північній Кореї, Ірану чи Росії свободу робити все, що вони хочуть", - наголошує Шон Белл.

Гарантії - як 5 стаття НАТО

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що "фюрер" РФ Путін нібито погодився на гарантії безпеки під час саміту на Алясці. Американський посадовець назвав їх "подібними до статті 5" або "на кшталт НАТО".

Зауважимо, що стаття 5 є одним із основоположних принципів НАТО та стверджує, що напад на будь-яку з 32 держав-членів вважається нападом на них всіх. Від моменту створення 1949-го його було застосовано лише один раз – щодо США у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року.

Реклама

Росія неодноразово наполягала на тому, що Україні не слід дозволяти вступати до НАТО, і називала ризик цього однією з першопричин повномасштабного вторгнення 2022-го.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання членства України не розглядається. Втім, каже він, альтернативна угода "на кшталт статті 5" може бути життєздатною.

Наразі незрозуміло, чим відрізнятиметься така спеціальна угода про безпеку від офіційного членства в НАТО. Втім, аналітик Шон Белл переконаний - переговори щодо цього і будь-яке здавання української території будуть двома найскладнішими питаннями у припиненні війни.

Інші потенційні угоди

Інші варіанти угоди про безпеку охоплюють повітряну підтримку, заборону морської зони над Чорним морем, обмін розвідувальними даними та військові постачання. Перші два пункти, каже Белл, "зіграють на руку сильним сторонам НАТО". Адже лише повітряні та військово-морські можливості США значно перевершують російські.

Реклама

Зауважимо, сам Трамп заявив, що Штати "готові допомогти з різними речами... особливо, ймовірно, в повітрі". Окрім того, обмін американськими розвідданими з Києвом для попередження про будь-яку майбутню російську агресію також буде "величезною перевагою" для будь-яких потенційних сил стримування.

Цього тижня Зеленський заявив, що Україна вже пропонує придбати американську зброю на додаткові 90 мільярдів доларів за допомогою європейських фондів. Важливо, що будь-яка угода про безпеку, ймовірно, пошириться на інше військове обладнання, логістику та навчання, щоб допомогти Україні краще захищатися в майбутньому.

"Спочатку для цього знадобиться надійна підтримка Заходу, але з часом можна сподіватися, що міжнародна спільнота переконається, що Україна зможе розвинути власний внутрішній потенціал. Хоча зараз Україні приділяється багато уваги, але через п’ять років будуть інші уряди та інші пріоритети – тому це має зберегтися", - наголошує Белл.

Нагадаємо, США та НАТО розробляють гарантії безпеки для України. Ініціатива з’явилася після заяви президента США Дональда Трампа про готовність допомогти захистити Україну в межах майбутньої мирної угоди.

Реклама

CNN з посиланням на представника Білого дому та власні джерела повідомило, що державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з розроблення пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Зазначається, що найближчими днями відбудеться низка зустрічей для обговорення потенційних гарантій безпеки.