Союзники Кремля Угорщина і Словаччина готують позови проти ЄС: деталі

Віктор Орбан та Роберт Фіцо / © Associated Press

Угорщина та Словаччина оскаржуватимуть заборону Європейського Союзу на імпорт російського газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє The Guardian.

Зокрема, Фіцо стверджує, що нібито це рішення порушує принципи субсидіарності та солідарності ЄС. Мовляв, таким чином Брюссель перевищив свої повноваження.

З його слів, дві країни подаватимуть окремі позови, оскільки не існує формату, в якому їх можна об'єднати в один судовий позов. Втім, наголосив словацький прем’єр, вони «координуватимуть» свої аргументи.

Водночас наголошує Sky News, оголошуючи про цей крок, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вказав на законодавство ЄС, яке передбачає, що пропозиції повинні мати згоду всіх 27 держав-членів ЄС.

Зауважимо, Угорщина і Словаччина залишаються сильно залежними від імпорту нафти і газу з Росії. Водночас держави-члени ЄС остаточно схвалили заборону імпорту до кінця 2027-го, але Будапешт і Братислава проголосували проти цієї пропозиції.

Блок прагне зменшити свою залежність від Росії у сфері природних ресурсів від моменту початку РФ повномасштабного вторгнення до України 2022-го.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із різкою заявою щодо членства України в Євросоюзі. Політик стверджує, що перешкода на шляху Києва до ЄС з боку Будапешта залишатиметься непохитною протягом століття.