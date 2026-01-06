Союзники збираються в Парижі, але Трамп зайнятий Мадуро: що це означає для України

Прапори України і Венесуели. / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 6 січня, союзники України зустрінуться у Парижі для ключових переговорів щодо миру. Втім, перспективи прогресу невизначені, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа зосереджує увагу на Венесуелі.

Про це йдеться у статті The Independent.

Видання зауважує, що сьогоднішні переговори можуть допомогти визначити безпеку України після потенційного перемир’я з Російською Федерацією.

Реклама

Ще до американської операції у Венесуелі президент Франції Еммануель Макрон висловлював оптимізм щодо останньої зустрічі «Коаліції охочих». Зокрема, у своєму зверненні 31 грудня він заявив, що союзники на саміті «візьмуть на себе конкретні зобов’язання» щодо «захисту України та забезпечення справедливого та тривалого миру».

Єлисейський палац повідомив, що участь у сьогоднішній зустрічі візьмуть 35 посадовців, зокрема 27 глав держав та урядів. США представлятимуть посланці президента — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Держсекретар Марко Рубіо, який мав очолювати делегацію, змінив свої плани з причин, пов’язаних з подіями у Венесуелі.

Видання акцентує, що початком американської операції проти Ніколаса Мадуро — Віткофф вказував на прогрес у переговорах щодо України.

Під час переговорів учасники прагнуть досягти конкретних результатів щодо п’яти ключових пріоритетів після завершення бойових дій: способи моніторингу припинення вогню; підтримка ЗСУ; розгортання іноземних сил на суші, на морі та в повітрі; зобов’язання на випадок чергової агресії РФ; довгострокове співробітництво з Україною в галузі оборони.

Реклама

«Але чи це все ще можливо у вівторок (5 січня -Ред.), зараз так і незрозуміло, оскільки Трамп займається наслідками свого рішення змінити керівництво у Венесуелі», — зауважує The Independent.

Як повідомлялося, 6 січня Володимир Зеленський і «Коаліція охочих» зберуться в Парижі. Зокрема, президент України матиме робочий обід з американською делегацією та безпосередньо візьме участь у засіданні «Коаліції». Своєю чергою, європейські чиновники сподіваються, що сьогоднішні переговори дозволять США, Україні та іншим країнам Європи «бути на одній хвилі».

Financial Times пише про те, що через повалення Мадуро Україна може опинитися у пастці. Події у Венесуелі можуть стати початком глобального перерозподілу сфер впливу. Не виключено, що Дональд Трамп може піти на велику угоду з Росією та Китаєм, де ціною американського домінування в Латинській Америці може стати майбутнє України.