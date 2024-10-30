Солдати КНДР на війні: Зеленський відповів, чи з'являться європейські війська в Україні

Залучення військових КНДР у війну Росії не стане приводом для того, аби країни Європи направили свої війська до України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

"Не впевнений, чесно кажучи. Я знаю, що всі ставляться до цього скептично, і дуже обережно", - відповів глава держави на запитання про те, чи стане поява військ КНДР стимулом для Заходу відправити своїх солдатів на війну.

За його словами, Україна ніколи не наполягала на цій ідеї та не обговорювала її детально. Мовляв, це небезпечно.

"Коли ви не маєте такого рішення від лідерів, від суспільства тощо, дуже небезпечно порушувати цю тему насправді. Тому що ви можете втратити будь-яку іншу підтримку… Ми не можемо ризикувати втратою підтримки, яку ми вже маємо", - наголосив український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що солдати з Північної Кореї, яких відправили до України, – це ескалація війни.

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