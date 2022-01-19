"Солідарність в ці непевні часи": до України планують приїхати євродепутати через загрозу нападу Росії

"Солідарність в ці непевні часи": до України планують приїхати євродепутати через загрозу нападу Росії

Загалом планують приїхати 9 євродепутатів.

Група депутатів Європейського парламенту з комітету із закордонних справ і з підкомітету з безпеки і оборони наприкінці січня – на початку лютого мають намір відвідати Україну, щоб підтвердити єдність ЄС через можливу нову агресії з боку Росії і продемонструвати українцям солідарність.

Відповідного листа з проханням дозволити таку місію направили 18 січня новообраній президентці Європарламенту Роберті Мецоле голова комітету Девід Макаллістер та керівниця підкомітету Наталі Луазо, пише DW.

До місії окрім Макалістера та Луазо мають увійти ще семеро євродепутатів. На їхню думку, місія, зокрема, продемонструє громадянам України солідарність Євросоюзу "в ці непевні часи".

"Терміновість місії викликана нарощуванням Росією військ в Україні та довкола неї, яка триває, а також дестабілізаційним використанням гібридних атак на українські урядові інституції, включно з дезінформацією та кібератаками", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що "атака на Україну є атакою і на Європейський союз".

"Європарламент має ключову роль як у демонструванні нашої єдності перед лицем російської агресії, так і для того, аби донести нашу підтримку для найпотужнішої відповіді, якщо Росія вдасться до військових кроків проти України", - додали Макаллістер і Луазо.

Їхній візит запланований на 30 січня-2 лютого 2022 року. Дозвіл на таку місію надає президія Європарламенту.

Нагадаємо, 19 січня до Києва прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

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