Солідарність з Україною важливіша, ніж будь-коли: Туск про переговори Зеленського і Трампа

Прем’єр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував вчорашні переговори президентів України й США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

За підсумками цієї зустрічі, а також переговорів Зеленського з лідерами Європи, голова польського уряду висловився за продовження підтримки України, передає «Радіо Свобода».

«Після переговорів президента Зеленського вчора в Білому домі та з європейськими лідерами одне залишається цілком зрозумілим: солідарність Європи з Україною в протистоянні агресії Росії сьогодні важливіша, ніж будь-коли», — резюмував Туск.

Президент України Володимир Зеленський напередодні назвав «дуже продуктивною» зустріч з Трампом. За його словами, під час зустрічі також обговорювали далекобійні можливості, але «вирішили не робити про це заяви». Щодо «Томагавків» він закликав звернулися до американської сторони.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі написав у соцмережах, що сказав як Зеленському, так і Путіну, що «настав час припинити вбивства і укласти угоду». Він додав, що «вони повинні зупинитися там, де вони є».

Після переговорів із американським президентом Зеленський також мав телефонну розмову з лідерами Європи. У ній брали участь очільниця Єврокомісії, президенти Фінляндії, Норвегії, прем’єри Британії, Італії, Польщі, а також генсек НАТО.

Нагадаємо, європейські лідери підтвердили свою підтримку України під час віртуальної розмови з президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.