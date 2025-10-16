“Солодкі” пропозиції для Трампа: що Зеленський запропонує США в обмін на зброю

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. В ході цієї зустрічі можуть бути досягнуті домовленості, які забезпечать життєво необхідну військову підтримку України.

Про це пише Bloomberg.

На тлі того, що протистояння України та Росії перетворилося на «війну на виснаження», а Кремль посилює удари по енергетичній та газовій інфраструктурі напередодні зими, Київ шукає нових, креативних аргументів. Українська сторона пропонує США доступ до передових технологій, а також вигідні економічні угоди в обмін на зброю та енергетичну допомогу.

Реклама

Технології в обмін на Patriot і Tomahawk

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де обговорить посилення протиповітряної оборони, далекобійне озброєння та термінову енергетичну допомогу. Україна, яка потребує систем Patriot та ракет Tomahawk, вирішила використати свою перевагу в інноваціях.

Напередодні візиту українські чиновники запропонували США поділитися унікальним досвідом у сфері технологій та виробництва безпілотників. Ця пропозиція включає просунуті переговори щодо угоди, в рамках якої українські дрони можуть вироблятися в США або Європі, а потім експортуватися для використання армією США.

Ця співпраця відображає сферу, де Київ набув значної переваги в технологіях завдяки необхідності інновацій для відбиття російської агресії.

«Ми розпочали переговори щодо унікальної угоди про обмін технологіями, яка надасть США доступ до передових технологій безпілотників України,» — заявила пані посол України в США Ольга Стефанішина.

Реклама

Газові пропозиції для Трампа

Окрім військової співпраці, Київ підготував пакет вигідних пропозицій для американських компаній в енергетичному секторі. Як відомо, Дональд Трамп раніше закликав Європейський Союз повністю відмовитися від російських енергоносіїв.

З огляду на це, Зеленський, як очікується, запропонує Трампу можливість для американських нафтогазових компаній використовувати українську трубопровідну інфраструктуру для експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) до Словаччини та Угорщини. Ці дві країни залишаються найбільш залежними від російського імпорту.

Крім того, українські чиновники запропонували американським компаніям дешеве зберігання ЗПГ у масивних підземних газосховищах України. Це могло б значно допомогти збільшити експорт американських енергоносіїв до решти Європи.

«Ми вже підготували свою частину домашнього завдання напередодні зустрічі з президентом Трампом — як військовий компонент, так і економічний», — написав Зеленський у соцмережі X.

Реклама

Трамп, який раніше публічно висловлював бажання отримати Нобелівську премію миру, зараз «купається у променях слави» після успішного прориву в угоді в Газі. На думку низки офіційних осіб, зараз може бути слушний час для нового дипломатичного тиску з метою припинення війни в Україні.

«Цей пакет партнерства є не лише стратегічною перевагою для України, але й реальним внеском у глобальну безпеку США та союзників», — підкреслила посол Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, Портников пояснив, чому Трамп заговорив про можливість передати Україні ракети Tomahawk. Це не просто так сталося перед зустріччю з Путіним, адже такими розмовами американський президент хотів забезпечити собі сильну позицію у перемовинах з російським диктатором.