Соратниця Трампа закликала Джонсона не надавати Україні фінансову допомогу

Членкиня Республіканської партії, соратниця колишнього президента США Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін закликала спікера Палати представників Майка Джонсона не надавати Україні пакет фінансової допомоги.

Про це вона написала на своїй сторінці у Мережі Х.

"Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон Байдена, це буде злий жарт над американським народом", - заявила вона.

До слова, кілька днів тому конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що законопроєкт про допомогу Україні винесуть на голосування відразу після закінчення великодніх канікул, які тривають у США до 9 квітня.

Нагадаємо, CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що спікеру Джонсону загрожує відставка через питання допомоги Україні. Але демократи сигналізують, що вони врятують Джонсона, якщо він подасть законопроєкт про Україну, який вони зможуть підтримати.

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