Соратник Порошенка Ложкін просив Макрона зняти санкції з російського олігарха - ізраїльські ЗМІ

Через зв'язок з Путіним Моше Кантор перебуває під санкціями ЄС, Британії, Швейцарії та України.

Лідери однієї з найвідоміших єврейських організацій України лобіювали перед урядом Франції зняття санкцій з російського олігарха В'ячеслава (Моше) Кантора, якого вважають близьким до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це інформує ізраїльське видання Haaretz.

За інформацією видання, очільник Адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка і президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін та Яків Дов Блайх – один із двох головних рабинів країни – написали президенту Франції Еммануелю Макрону лист з проханням заступитися за Моше Кантора.

У 2021 році журнал Forbes оцінював статки Кантора в 7,5 мільярда доларів США. Через зв'язок з Путіним Кантор перебуває під санкціями ЄС, Британії, Швейцарії та України. Він довго обіймав посаду президента Європейського єврейського конгресу в Брюсселі, поки не був змушений піти у відставку після введення санкцій Європейського Союзу на початку цього року.

"Ми були шоковані, дізнавшись про рішення Європейського Союзу застосувати санкції до нашого друга", – зазначають екссоратник Порошенка і рабин Яків Дов Блайх.

У листі Ложкін і Блайх стверджували, що Кантор "присвятив своє життя і діяльність відродженню єврейського життя, культури і освіти в Європі", а також що українська єврейська громада "завжди могла розраховувати на його непохитну підтримку до проблем, з якими ми зіткнулися".

"Ми також знаємо про його почуття... до єврейської громади, якій він дуже допомагав протягом багатьох років, особливо після початку війни. Ми впевнені, що ця помилка буде виправлена після вивчення його справи і аргументів, висунутих його адвокатом. Ми закликаємо вас виступити проти будь-якого відновлення рішення про застосування до нього санкцій не тільки заради нього самого, а й заради єврейських громад Європи, які втратили надійного і шанованого лідера", – йдеться у листі.

І Блайх, і Ложкін, який раніше працював головою Адміністрації президента України за Петра Порошенка, а зараз є віце-президентом Всесвітнього єврейського конгресу, не відповіли на неодноразові запити журналістів.

Почесний президент ЄКУ Борис Фуксман, який також підписав лист, у коментарі Haaretz сказав, що Блайх і Ложкін написали Макрону в надії, що президент Франції буде працювати над скасуванням санкцій, "тому що Моше Кантор багато зробив для єврейства в Європі".

За словами Фуксмана, Кантор дуже багато займався єврейським життям в Європі, і тому заслуговує поваги, так що оцінювати його слід за цим показником, а не за російськими зв'язками.

Хто такий бізнесмен Кантор

69-річний бізнесмен В'ячеслав (Моше) Кантор — великий акціонер російської компанії з виробництва добрив "Акрон", яка вважається найбільшим у світі виробником мінеральних добрив. 6 квітня 2022 року, після вторгнення Росії в Україну, Британія ввела персональні санкції проти Кантора. 8 квітня 2022 проти Кантора санкції запровадив і ЄС.

Фото: Associated Press

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У тому ж місяці італійська влада вирішила конфіскувати у бізнесмена 11 вілл. Процедура зайняла цілих чотири місяці – через складну схему володіння - і завершилася тільки до вересня. Усі вілли розташовані на Смарагдовому березі (Costa Smeralda) на півночі Сардинії.

Одна раніше належала матері колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, інша – його молодшому брату Паоло.

Раніше повідомлялося, що Путін наказав олігархам та держустановам створювати ПВК для "нового етапу" війни.

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