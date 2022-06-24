Соратник Путіна пригрозив першою атакою Лондону, якщо "блокада Калінінграда" призведе до війни

Соратник президента Росії, депутат Держдуми Андрій Гурульов заявив, що Лондон стане першим містом, яке бомбитимуть у разі виникнення чергової світової війни.

Так, в ефірі одного з пропагандистських телеканалів Гурульов пригрозив, що Лондон буде атакований першим, якщо "блокада Калінінграда" призведе до війни.

Про це повідомляє Sky News.

Депутат заявив, що Росія начебто знищить всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Не матиме значення, чи це американці, чи це британці – РФ розглядатиме їх усіх як НАТО.

"Ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксонів", – повторив пропагандистську тезу соратник Путіна.

Нагадаємо, 23 червня ще один депутат Держдуми Юрій Швиткін заявив, що РФ повинна завдати ракетного удару по будівлі посольства США в Києві у відповідь на постачання до України артилерійських систем HIMARS.

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