Соратник Шольца знову закликав заморозити війну в Україні

Лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, членом якої є канцлер Олаф Шольц, Рольф Мютценіх заявив, що не збирається відмовлятися від своїх слів про необхідність замороження війни в Україні, хоча уряд ФРН має протилежну позицію.

Заяву німецького політика наводить видання Deutsche Welle.

З його слів, у будь-який момент може відкритися "вікно можливостей" для припинення вогню, навіть якщо зараз такої можливості не видно. За словами Мютценіха, він використовує термін "заморожування конфлікту", який прийнятий у політології та дослідженнях миру, і продовжуватиме його застосовувати.

Лідер СДПН також заявив, що зовнішня й безпекова політика охоплюють ширші сфери, "ніж постачання зброї". Втім, він наголосив, що не ставить під сумнів німецьку допомогу Україні: підтримка країни, яка обороняється від вторгнення відповідно до Статуту ООН, є непохитною.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує, що використання такого терміну дає помилковий сигнал — "що можна таку війну просто заморозити і сподіватися, що справи підуть на краще, але цього ніколи не станеться, як ми знаємо з історії та досвіду з Путіним".

Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що "будь-хто, хто вважає за можливе заморожування війни проти України, повинен звернутися до історії".

Як повідомлялося, днями речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін не підтримує замороження конфлікту в Україні. Саме тому він відмовився коментувати заяву про такий сценарій, яку робив Рольф Мютценіх.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що паузи у розпочатій Кремлем війні не буде. Якщо Росії дати паузу, то вона піде на користь тільки їй, але аж ніяк не Україні.

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