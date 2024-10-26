Соратник Трампа Венс перед виборами відзначився новою скандальною заявою про війну в Україні

Соратник Трампа закликав Україну відмовитися від територій заради миру з РФ.

Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією.

Про це в ефірі телеканалу News Nation заявив Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії, соратник Дональда Трампа.

"Українцям доведеться ухвалити це рішення... Вони вже занадто виснажені", - заявив Венс.

Він переконаний, що такі твердження вже прослизають у розмовах з українськими чиновниками, особливо в приватних.

"Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей", - заявив Венс.

Він сказав, що Росія не повинна була нападати на Україну, але обидві воюючі сторони хочуть покласти край війні. І роль США, за його словами, полягає в тому, щоб запитати Росію і Україну, що їм потрібно, щоб потім "нав'язати справжню дипломатію".

Нагадаємо, 15 липня на з'їзді Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що обрав Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти.

За півтора року роботи в Конгресі Джей Ді Венс став однією з найпомітніших фігур серед республіканців, відзначившись, зокрема, критикою підтримки України. Його погляди на війну та відносини з Росією викликають занепокоєння серед партнерів України.

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