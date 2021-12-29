Соратники Навального - за ґратами: в РФ затримали екскерівників штабів опозиціонера

ФБК опозиціонера визнали екстремістською організацією.

У Росії затримали колишніх керівників штабів опозиційного політика Олексія Навального у Томську та Іркутську.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 грудня.

Фонд боротьби з корупцією Навального, який опублікував чимало розслідувань про маєтки вищого керівництва Росії, влада країни цього літа визнала екстремістською організацією. Відтак, його регіональні осередки перестали існувати, а частина соратників покинула Росію. Ті, хто не виїхав, як-от колишні керівники томського та іркутського відділення опнилися у слідчому комітеті на допиті.

Інші соратники Навального кажуть, що їм можуть загрожувати звинувачення в екстремізмі та тривалі тюремні терміни. До слова, перебуває у тюрмі і сам Навальний. Після отруєння "Новачком", лікування за кордоном та повернення до Росії його запроторили за ґрати, відкривши стару сфабриковану кримінальну справу.

У Томську та Іркутську затримали соратників Олексія Навального | Новини світу

Нагадаємо, розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявляв, що Кремль має дуже довгий "список смерті". Втім, відома невелика кількість людей, які входять до "смертельного списку". Конкретних імен та прізвищ, які відомі із цього списку Bellingcat, Грозєв не назвав.

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