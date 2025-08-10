Дмитро Козак / © Associated Press

Реклама

Уродженець української Кіровоградщини і багаторічний ключовий соратник Путіна Дмитро Козак, який зрадив свій народ і допомагав РФ в окупації Криму і Донбасу до 2022 року, впав у немилість російського диктатора, бо нібито виступав проти повномасштабного вторгнення.

Історію етнічного українця з промовистим прізвищем, що пішов проти свого народу, розповідає The New York Times.

Протягом десятиліть Путін звертався до одного вірного помічника для виконання деяких своїх найделікатніших завдань.

Реклама

Видання нагадує, що коли Путін став прем’єр-міністром у 1999 році, він призначив помічника Дмитра Козака керівником свого апарату. Коли Росія виграла тендер на проведення Зимових Олімпійських ігор у 2007 році сім років по тому, Козак керував підготовкою до Ігор. Коли Путін окупував Крим у 2014 році, Козак контролював його інтеграцію до Росії. Коли Путін стягував війська у 2021 році, Козак розповідав американським дипломатам про вигадані «злочини українського уряду».

За словами трьох осіб, близьких до Кремля, західного чиновника, знайомого з Козаком та одного американського чиновника, нині 66-річний Козак майже ні за що не відповідає, адже багато його повноважень перейшли до іншого головного помічника, Сергія Кирієнка.

За інформацією джерел, Козак розчарував Путіна, оскільки чітко дав зрозуміти, що вважає повномасштабне вторгнення в Україну помилкою.

NYT стверджує, що після того, як Путін розпочав війну в Україні в лютому 2022 року, Козак приватно порадив російському диктаторові не робити цього.

Реклама

Зовсім недавно, за словами кремлівських джерел, Козак повідомив колегам, що представив Путіну пропозицію щодо припинення бойових дій та проведення мирних переговорів.

У виданні припускають, що навряд чи наполягання Козака вплине на Путіна, який здебільшого оточений людьми, що підтримують його жорсткі вимоги щодо України. Але це відображає розчарування, яке охоплює частину московської еліти небажанням Путіна йти на компроміси у війні та дедалі більш неконтрольованою владою служб безпеки.

За словами людей, близьких до Кремля, Козак — єдиний високопосадовець з оточення диктатора, який відкрито говорить про свою незгоду з війною, хоча він і не озвучував цю критику публічно.

У грудні 2021 року Карен Донфрід, помічниця державного секретаря, зустрілася з Козаком в останній спробі запобігти війні.

Реклама

Джон Дж. Салліван, посол США в Москві до 2022 року, згадував, що Козак «видихав дим зі своїх сигарет із золотим фільтром в обличчя та Донфрід починав довгі монологи про „злий та підступний режим у Києві“.

Проте, за словами кремлівських інсайдерів, всередині кремлівських владних кіл Козак попереджав про жахливі наслідки повномасштабного вторгнення, зокрема про запеклий опір України.

Згідно з пізнішими новинними повідомленнями та двома кремлівськими джерелами, перед початком війни Козак виступив проти неї на засіданні Ради безпеки. Через кілька днів після початку вторгнення Путін відхилив мирну угоду з Україною, яку приніс йому Козак.

Критична позиція Козака, схоже, призвела до падіння авторитету перед диктатором Путіним. Чиновник практично перестав з’являтися на публіці, тоді як Кирієнко, перший заступник керівника апарату часто їздив до окупованої частини України.

Реклама

За словами кремлівських джерел та американського чиновника, багато обов’язків Козака щодо взаємодії з частинами колишнього Радянського Союзу, такими як Молдова та сепаратистські регіони Грузії Абхазія та Південна Осетія, з того часу перейшли до Кирієнка.

У той час як Козак очолював переговори щодо України до вторгнення в лютому 2022 року, Кирієнко став «куратором» Кремля в окупованих Росією частинах України, а третій помічник, Володимир Мединський, веде переговори з Києвом.

Незважаючи на втрату впливу, Козак зберіг певний доступ до Путіна, заявили кремлівські інсайдери. Той факт, що Путін тримає пана Козака поруч, відображає відданість російського президента своїм давнім помічникам, зазначили вони.

Путін також, схоже, використовував Козака як посередника для неофіційних західних емісарів, які мають тісні зв’язки із західними чиновниками. За інформацією джерел видання, пілкуючись із західними чиновниками, Козак просив їх підказати аргументи, які б переконали Путіна змінити курс і припинити вторгнення в Україну.