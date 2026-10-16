Соратниця Трампа пішла йому наперекір через Зеленського: пролунала різка заява

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американська блогерка, ультраправа активістка і прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер заперечила його слова про те, що український лідер Володимир Зеленський нібито перешкоджає встановленню миру в Україні.

Про це вона заявила у своєму дописі в соцмережі.

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Вона наголосила, що усунення президента України від влади не зупинить російську агресію, адже справжня мета «фюрера» Володимира Путіна — захоплення країни і подальше просування Європою.

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«Не має значення, чи є Зеленський президентом України, чи ні. Мета Путіна — захопити Україну. Потім він візьме Польщу, Латвію, Литву і прокладе свій шлях через усю Європу», — написала вона.

За словами Лумер, навіть проведення виборів не змусить Кремль відмовитися від війни, адже саме РФ сама є агресором, а не навпаки.

«Відсторонення Зеленського не зупинить російський імперіалізм. Справа не в Зеленському. Справа в Путіні. Завжди справа була в Путіні», — зауважила прихильниця Трампа.

В іншому дописі Лумер попередила, що Росія може допомогти Ірану отримати ядерну зброю після завершення президентства Трампа.

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Нагадаємо, Лора Лумер неочікувано заступилася за Зеленського, після того, як президент США заявив, мовляв, Україні нібито потрібен новий лідер. З її слів, «якщо люди хочуть виборів, то вони повинні тиснути на Путіна, щоб він припинив війну».

Крім того, блогерка «проїхалась» по Трампу після «енергетичного перемир’я» Путіним. Вона звинуватила Володимира Путіна у демонстративному ігноруванні домовленостей, про які заявляла адміністрація Трампа.

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