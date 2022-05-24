Сорос вважає, що війна в Україні може стати початком Третьої світової, яку не переживе цивілізація

Сорос вважає, що війна в Україні може стати початком Третьої світової, яку не переживе цивілізація

Джордж Сорос на форумі в Давосі закликав перемогти Путіна якомога швидше, щоб врятувати західну цивілізацію.

Американський фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни і західна цивілізація може не пережити його.

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформують Reuters та BNN Bloomberg.

"Найкращим і, можливо, єдиним спосом зберегти нашу цивілізацію – перемогти Путіна якомога швидше", – наголосив Сорос.

Він перекноний, що всі інші проблеми, які хвилюють все людство – боротьба з пандемією та зміною клімату, уникнення ядерної війни, підтримка глобальних інституцій – повинні відійти на другий план у цій боротьбі.

За словами Сороса, Путін, який каже, що "спецоперація" в Україні йде за планом, тепер вважає вторгнення помилкою і готується до переговорів.

"Але перемир'я є недосяжним, тому що йому не можна довіряти. Чим слабкіший Путін, тим більш непередбачуваним він стає", – вважає мільярдер.

Сорос сказав, що Євросоюз повинен зрозуміти: Путін може відключити російський природний газ, на який нині припадає близько 40% потреб Європи, "поки це справді боляче".

"Я не можу передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на боротьбу", — сказав Сорос.

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія готується до довготривалої війни в Україні.

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