Сотні гаубиць, танки і літаки: Резніков розповів, що Україна вже отримала і на що чекає

Сотні гаубиць, танки і літаки: Резніков розповів, що Україна вже отримала і на що чекає

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна лише за останні півтора місяця отримала близько 200 гаубиць 155-го калібру. Держава веде наразі переговори про надання їй сучасних танків і літаків.

Резніков також анонсував, що побільшає в України і протикорабельних систем.

Про це міністр розповів "Військовому телебаченню України".

Зокрема, він роз’яснив, як непросто отримати, наприклад гаубиці, адже з ними в комплекті має йти ще низка необхідного спорядження.

"Коли ми говоримо про наші потреби, ми використовуємо таке словосполучення як organic unit. Коли ми говоримо, що нам потрібна допомога, то це не просто один вид зброї, а він має бути зібраний для застосування максимально ефективно. Тобто якщо йдеться про 18 гаубиць 155-го калібру, це означає, що це один дивізіон, до нього йдуть відповідні технічні системи і автомобіль, які його забезпечують, а також контрбатарейні радари, безпілотні літальні апарати, які забезпечують наведення, розвідку і корегування вогню", – розповів очільник Міноборони.

Він додав, що це ж саме стосується дивізіону з 18-ти одиниць польських гаубиць Krab, які отримала Україна.

Резніков також пояснив, чому постачання з інших країн до України деяких озброєнь і техніки займають багато часу та є такими дороговартісними.

"Багато речей ми отримуємо від збройних сил або зі складів, які підлягають розконсервації, відновленню, тому що вони не можуть піти в бій одразу. Плюс треба навчити наших хлопців і профінансувати інструкторів. А це 2-3 тижні підготовки, їхнє проживання на полігоні, утримання. Навіть просто перевезти це через океан і заплатити за літак – це сотні і сотні тисяч доларів тільки один переліт. Все це теж входить у ці кошти (виділені Україні як оборонна допомога – ред.)", – розповів міністр.

За його словами, на сьогодні в України є близько 200 гаубиць 155-го калібру, отриманих за останні півтора місяця. Ці гаубиці вносять зміни на полі бою, оскільки є точнішими та ефективнішими.

"Проти такого безлімітного ресурсу (як у росіян – ред.) можна протиставити тільки ефективну зброю з доктриною іншого підходу застосування – точкового ураження. Тому коли йдеться про 18 гаубиць або 4 установки HIMARS, це означає, що це високоточна зброя, яка спроможна завдати правильного ураження по правильних цілях", – сказав Резніков.

Він також наголосив, що зброї завжди буде недостатньо, поки не настане перемога.

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"Приїхали Panzerhaubitze 2000. Це сталося, це тектонічний зсув. А це значить, що завтра будуть Gepard і інші варіанти допомоги. Можу сказати, що посилиться спроможність нашого флоту в захисті наших інтересів на Чорному морі, протикорабельних систем, які вже є. І будуть ще додаткові посилення. Буде більше систем MLRS і ракет до них", – анонсував голова Міноборони.

"Буде посилена співпраця та взаємодія по даних розвідки. Тому що завдяки отриманню інформації в режимі онлайн ми знаємо… і навіть система сповіщення, яка дає можливість нашим цивільним пройти до бомбосховищ – це теж і завдяки нашим партнерам, і нашій системі ППО. Ми знаємо про запуск ракет росіянами, коли вони налаштовані поцілити черговий об’єкт", – поінформував Резніков.

"Є речі, які поки що не вирішені. Це танки і літаки. Сучасні, мається на увазі. Це питання, які ми продовжуємо обговорювати з партнерами, переконувати, що нам це теж необхідно. Політичного рішення про надання сучасних танків і літаків поки що не прийнято", – зауважив міністр.

В цьому контексті він пригадав, як ще минулоріч йому у США казали, що отримання Україною Stinger є неможливим.

Нагадаємо, 23 червня США оголосили, що виділять додаткові 450 млн дол. оборонної допомоги Україні, щоб забезпечити передавання армії більше озброєння й техніки.

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