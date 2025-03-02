Сотні мільярдів євро додаткової допомоги для України: Макрон відкрив плани ЄС

За словами президента Франції, Європі "потрібно повернутися до дуже старих звичок" і припинити розраховувати на трансатлантичні зв'язки.

У четвер, 6 березня, відбудеться позачергове засідання Європейської ради, на якому представники країн-членів повинні розглянути найважливіше питання створення європейської оборонної архітектури, яке часто відкладається.

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю La Tribune.

"Мета цієї зустрічі — посилити підтримку України та надати Європейській комісії мандат на якнайшвидший запуск спільного масштабного фінансування, оскільки на карту поставлена ​​наша безпека", — сказав Макрон.

Він переконаний, що, незважаючи на вже висловлені побоювання деяких "економних" країн, серед 27 членів Євросоюзу все-таки буде досягнуто одностайності.

"Часи сильно змінилися відтоді, як Дональд Трамп повернувся до Білого дому. Тому саміт 6 березня дуже важливий. Це колосальне фінансування, йдеться про сотні мільярдів євро", – наголосив президент Франції.

Він додав, що реалізація такого проекту забере роки. Тому у короткостроковій перспективі Європа має зробити все можливе, щоб зберегти підтримку США.

"Багато європейських країн побудували свою безпеку на трансатлантичних зв'язках. Тепер нам потрібно повернутися до дуже старих європейських звичок. Вже майже опівночі, але перевага все ще на нашому боці. У нас все ще є засоби для успіху цього європейського стратегічного стрибка", — заявив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського та Стармера підписано важливу угоду між Україною та Великобританією. Йдеться про позику на £2,6 млрд для посилення оборонних можливостей України.

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