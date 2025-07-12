Сотні мільйонів на зброю для Києва: адміністрація Трампа обговорює новий пакет допомоги

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів, що може стати першою значною підтримкою від його адміністрації. Ця інформація з’явилася менш ніж через тиждень після того, як Пентагон раптом частково призупинив постачання зброї, зокрема артилерійських снарядів та ракет для ППО.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, знайомі з планом.

Ці обговорення підкреслюють внутрішні розбіжності в адміністрації Білого дома щодо допомоги Україні, яка четвертий рік поспіль протистоїть загарбницьким планам Росії. Гроші на потенційний пакет надійдуть з фонду, затвердженого Конгресом ще минулого року за президентства Джо Байдена, який дозволяє Пентагону брати зброю із запасів збройних сил США для України. У цьому фонді, відомому як «повноваження президента на вилучення коштів» (presidential drawdown authority), все ще залишається близько 3,8 мільярда доларів.

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Представники Міністерства оборони заявляли, що призупинили постачання зброї Україні через занепокоєння щодо критичного зменшення запасів США. Однак деякі посадовці не погоджувалися, що ці відносно невеликі поставки негативно вплинуть на можливості США.

Це питання призвело до того, що заступник міністра оборони Стівен Фейнберг минулого місяця викликав керівників оборонної промисловості на зустріч, щоб обговорити занепокоєння щодо запасів зброї США.

Фейнберг, який займається бюджетним процесом Пентагону, розглядає можливість відправлення до Конгресу пропозиції щодо нового пакета фінансування боєприпасів і підштовхує оборонну промисловість до прискорення виробництва систем ППО, високоточних ракет та снарядів.

Нагадаємо, Трамп прокоментував російський удар по пологовому будинку в Харкові та анонсував подальші дії, що матимуть наслідки для Росії. Він поскаржився, що досягти припинення вогню в цій війні виявилося «важче», ніж очікувалося.

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