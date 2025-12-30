Соцдослідження: довіра суспільства до НАБУ і БЕБ зростає, аутсайдер рейтингу - Офіс Генпрокурора

Реклама

Такими є результати проведеного 21–23 грудня підсумкового соціологічного опитування компанії "Active Group", результати якого були презентовані 30 грудня 2025 року у пресцентрі ІА «Інтерфакс-Україна» у Києві.

За даними соціологів, з-поміж усіх силових та антикорупційних структур громадяни України найбільше довіряють ЗСУ (65,5%), СБУ (38,5%) та НАБУ (23,6%).

Водночас, якщо порівнювати результати, отримані у грудні з даними моніторингу громадської думки Active Group у вересні 2025 року, то кращу динаміку, окрім ЗСУ (+13,2% показників довіри) демонструють МВС (+3,7%), БЕБ та НАБУ (обидві структури – по +3,2%).

Як наслідок, у порівнянні з вереснем респонденти майже удвічі більше стали довіряти БЕБ (7,8% проти 4,6%).

Соціологи пов’язують це з перезавантаженням Бюро економічної безпеки, ініційоване новим директором – Олександром Цивінським.

Найнижчій рівень довіри серед правоохоронних та антикорупційних органів, згідно з результатами вивчення суспільної думки Active Group – в Офісу генпрокурора (2,1%), у НАЗК (3,5%) та ВАКС (4,1%). Гіршу динаміку з вересня по грудень продемонстрували НАЗК – «мінус» 5,8%, САП – «мінус» 5,7%, ВАКС і ДБР – по «мінус» 2,4%.

Опитування було проведене компанією «Active Group» 21-23 грудня 2025 року шляхом самозаповнення анкет онлайн на панелі «SunFlower Sociology». Загалом було опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та регіоном. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,2%.