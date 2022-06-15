Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що у відповідь на російське вторгнення в Україну Альянс посилив свої оборонні спроможності, включаючи підвищення боєготовності сил та їх передову присутність.

Про це пише Укрінформ.

За його словами, союзники готові захищати «кожен дюйм» території НАТО. У Мадриді вони погодять подальші кроки щодо зміцнення стратегічних позицій.

«Ми обговорили історичне подання Фінляндії й Швеції щодо приєднання до НАТО. Їхнє членство принесе їм більше безпеки, та зробить наш Альянс сильнішим. Я мав конструктивні переговори з президентом Нііністе та прем’єр-міністром Андерссон під час візиту до Фінляндії та Швеції на початку тижня. Я привітав серйозні кроки, які вже були зроблені у відповідь на занепокоєння Туреччини, включаючи боротьбу проти PKK (Робітнича партія Курдистану – ред.)», - резюмував генеральний секретар НАТО.

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Нагадаємо, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна Росії проти України матиме далекосяжні наслідки для усього світу.

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