Союзники НАТО сіли за стіл переговорів з РФ: чим закінчилася зустріч для України

Союзники НАТО сіли за стіл переговорів з РФ: чим закінчилася зустріч для України

Сенат США планує обмеження проти Путіна і його оточення.

Американські сенатори оприлюднили законопроеєт зі списком обмежень, які пропонують запровадити, якщо російські війська нападуть на Україну. Під бмеження потраплять сам очільник Кремля, прем'єр Росії та глава МЗС, а також урядовці і командувачі збройними силами. Напередодні безпекову кризу на українських кордонах обговорили у Брюсселі на першому за понад два орки засіданні Ради Росія-НАТО.

Докладніше про результати зустрічі, розповіла в ТСН.Ранок 13 січня кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко.

Жодних компромісів щодо майбутніх союзників НАТО: Москва не отримала того, за чим відправила до Брюсселя своїх переговорників. Російські вимоги до Альянсу не розширюватися на Схід у штаб-квартирі НАТО рішуче відкинули. У цьому союзники були єдиними.

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Багато говорили й про те, що передувало російським ультиматумам. Стягнувши війська до кордонів України, Росія спровокувала кризу, заявляли за столом союзники. Тому закликали Москву врешті знизити цю напругу.

"Союзники НАТО висловили серйозну стурбованість нарощуванням російської армії в Україні та навколо неї. Закликали Росію негайно деескалувати ситуацію та поважати суверенітет та територіальну цілісність своїх сусідів", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Саме Росія є агресором, наголошували в НАТО. Україна ж має право на захист, а союзники їй у цьому допомагають. Якщо Москва відправить своїх солдатів в атаку, Захід укотре її попередив про болючі наслідки.

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"Якщо Росія хоче досягти успіху завдяки дипломатії, я сподіваюся, що так і є. Інакше наслідки будуть украй серйозними. Їй варто рухатися в напрямку деескалації. Напрочуд складно вести діалог і мати успішні дипломатичні відносини, коли бойові навчання проводять 100 тисяч військових", - заявила перша заступниця глави Держдепартаменту США Венді Шерман.

Росіяни ж наполягали, що це над ними висить загроза. Вбачають її у майбутньому України в НАТО і продовжують вимагати гарантій, що Київ не приєднається до Альянсу.

Відвертою й водночас складною сторони називали дискусію, що замість трьох запланованих годин розтягнулася на чотири. За цей час в Альянсі зрозуміли: з Москвою в них суттєві розбіжності в ключових питаннях, які не вдасться подолати легко й швидко.

Дипломатичну естафету Брюссель передає Відню. Про так звані гарантії своєї безпеки Росія сьогодні говоритиме на майданчику ОБСЄ. Окрім країн Заходу, за столом перемовин уперше за тиждень буде також Україна.