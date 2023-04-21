Союзники розуміють, які важкі місяці чекають українців на фронті — Пентагон

Україна нарощує свою вогневу міць та проводить навчання військових для опанування натівської техніки.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів розуміють, якою буде ситуація на фронті в Україні у наступні критичні місяці.

Про це голова Пентагону Ллойд Остін заявив під час прес-конференції за підсумками 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", яка відбулась 21 квітня.

Він зазначив, що український колега Олексій Резніков розповів про динаміку на фронті. "Ми розуміємо, якою буде ситуація в критичні місяці, які будуть попереду", - сказав Остін.

Також український міністр оборони розповів, як Україна нарощує свою вогневу міць та проводить навчання військових для опанування натівської техніки.

"Ми теж розуміємо, які треба процеси, щоб була безперебійна логістика та обслуговування техніки, яка надходить з різних країн", - заявив голова Пентагону.

Голова Міністерства оборони США також заявив, що учасники 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" підтримали надання ракет до протиповітряної оборони України.

Остін нагадав, що російські агресори продовжують обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема лікарні, школи та житлові будинки.

Він зазначив, шо союзники сподіваються, що українська армія зможе максимально захистити цивільних громадян від російських обстрілів.

"Багато учасників нинішньої зустрічі також підтримали пропозицію щодо надання ракет до ППО та іншого важкого озброєння", - сказав міністр оборони США.

Він додав, що партнери розуміють потреби України та пропонують пришвидшити виробництво амуніції для українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський Міністр оборони Ллойд Остін, коментуючи секретний витік документів з Пентагону, заявляє, що Вашингтон разом зі своїми союзниками не дозволять стороннім країнам розвалити єдність на підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що міністерка оборони Канади Аніта Ананд на засіданні у форматі "Рамштайн" оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн доларів.

Читайте також: