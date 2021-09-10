Союзний парламент, єдина валюта та визнання Криму: Пєсков розповів про інтеграцію Росії і Білорусії

Пєсков підтвердив, що Вищу держраду Росії і Білорусії планується провести 4 листопада.
Росія і Білорусь продовжать інтеграційні процеси в рамках Союзної держави з урахуванням інтересів обох країн.
Про це заявив в п'ятницю, 10 вересня, речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"Інтеграція, звичайно, буде вдосконалюватися, продовжуватися в тому вигляді, який буде найбільшим, найкращим чином відповідати інтересам двох країн", - зазначив представник Кремля, додавши, що в питанні інтеграції загалом необхідний прагматичний і реалістичний підхід.
Пєсков заявив, що наразі про створення союзного парламенту РФ і Білорусії не йдеться.
"Стосовно парламенту, наразі про це не йдеться. Це питання на перспективу і таке евентуальне питання", - сказав він.
Також, за його словами, створення будь-яких спільних органів управління Союзною державою не розлядається. "Дійсно, певні робочі механізми згідно з союзними програмами будуть створюватися, координаційні механізми", - уточнив він.
Водночас створення єдиної валюти Росії і Білорусії в рамках Союзної держави наразі не обговорюється навіть у перспективі, уточнив Пєсков.
"Про це поки не йдеться. Вчора про це, зокрема, говорили два президенти", - сказав представник Кремля, додавши, шо такі перспективи "не є видимим".
Крім того, речник Путіна підкреслив, що питання визнання Криму та організації прямих рейсів туди з Білорусі не обговорювалися під час перемовин президентів РФ і Білорусії Володимира Путіна і Олександра Лукашенка в Москві.
"Ні, ці теми не обговорювалися", - сказав представник Кремля, акцентувавши, що президент Путін ніколи не піднімає сам ці питання.
Пєсков також підтвердив, що Вищу держраду Росії і Білорусії, яка відбудеться за участі президентів двох країн - Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, - планується провести 4 листопада.
Нагадаємо:
- Олександр Лукашенко напередодні, 9 вересня, зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Цьогоріч вже уп'яте. Перемовини у Кремлі тривали понад три години без участі міністрів.
- За результатами зустрічі політики погодили 28 програм для двох країн - тобто так звану "дорожню карту з розвитку та поглиблення інтеграції". Передовсім, в економічній сфері. Йшлося про створення єдиного фінансового ринку. А ще домовилися щодо постачання природного газу та формування єдиного оборонного простору.
- Попри укладені домовленості Лукашенко продовжує заперечувати повне поглинання Білорусі Росією, але заявив, що зроблять це миттєво щойно відчують запити людей.
- І саме у день зустрічі Лукашенка та Путіна у Калінінградській області стартували спільні білорусько-російські навчання "Захід-2021". Країни НАТО вже висловлювали стурбованість щодо початку відпрацювання маневрів такого масштабу.