Спадковий принц Ірану попросив особистої зустрічі із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський і спадкоємний принц Ірану Реза Пахлаві / © Володимир Зеленський

У п’ятницю, 13 березня, спадковий принц Ірану Реза Пехлеві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «Суспільне», опублікувавши відео цієї зустрічі.

Як видно на опублікованих кадрах, український президент зустрівся з представником монаршої династії Ірану, який зараз проживає у США, у посольстві України в Парижі.

Переговори відбулися у складі делегацій.

За інформацією видання, Пехлеві висловив зацікавленість у більш безпосередньому діалозі та попросив про переговори з главою української держави у форматі «сам на сам».

Згодом президент Зеленський повідомив, що під час цієї зустрічі було детально обговорено ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму.

«Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни. Владна вертикаль і справді вже зазнала значних втрат, і важливо, щоб іранський режим ні в чому не виграв і щоб люди в Ірані отримали більше захисту життя та можливостей визначати власну долю. Обговорили, як міжнародний тиск і спільні зусилля можуть цьому допомогти», — повідомив український лідер.

Зеленський наголосив, що Україна хоче побачити вільний Іран, який не буде співпрацювати з Росією та дестабілізувати регіон Близького Сходу, Європу та світ.

Український президент висловив вдячність спадковому принцу за чіткі запевнення в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що понад 10 країн звернулися до України по допомогу в захисті від іранських ударних дронів під час конфлікту на Близькому Сході.