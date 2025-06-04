ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

"Спам і маніпуляція": президент відповів на чергову російську "мирну ініціативу"

Оприлюднені умови «меморандуму» є ультиматумом, що повністю суперечить інтересам України та міжнародному праву.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський жорстко прокоментував чергову російську ініціативу щодо так званого «мирного меморандуму».

Про це він заявив в Офісі президента.

За його словами, документ не має жодної практичної цінності й спрямований лише на внутрішню аудиторію РФ.

«Це просто схоже на спам. Щоб просто заспамити інформаційний простір і показати, ніби вони щось роблять. Це політичний піар для недосвідченого електорату всередині країни», — сказав Зеленський.

За словами глави держави, меморандум містить маніпулятивні вимоги щодо нібито розміщення в Україні ядерної зброї.

«Ми нічого не розміщуємо. У нас немає ядерної зброї. І, на жаль, усі знають, чому. Від 1994 року ми є стороною Будапештського меморандуму і договору про нерозповсюдження ядерної зброї», — підкреслив Зеленський.

Він також додав, що Україні не варто щось доводити у цій темі: «Наш статус абсолютно зрозумілий. Якщо комусь треба нагадати — нагадаємо. Але розповсюджувати цей документ не варто. Це — нісенітниця».

Нагадаємо, російські пропагандистські ресурси поширили в Мережі текст так званого «меморандуму», який, за їхніми твердженнями, нібито був предметом обговорення на переговорах у Стамбулі. Документ подається як мирна ініціатива, однак містить ультимативні та неприйнятні для України вимоги.

У «меморандумі» пропонується два варіанти припинення вогню.

Перший передбачає повне виведення Збройних сил України з усіх територій, які Росія вважає «своїми». Йдеться, зокрема, про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Водночас Україна, згідно з умовами документу, має здійснити такий відступ упродовж 30 днів після початку перемир’я.

Другий варіант містить вимоги внутрішнього характеру, які мають паралізувати обороноздатність України. Серед них — повна заборона на передислокацію українських військ, зупинення мобілізації та демобілізація армії, скасування воєнного стану, припинення постачання військової допомоги з боку західних партнерів, а також відмова від присутності іноземних військових на українській території.

Окрім цього, у документі йдеться про зобов’язання України не проводити жодних військових операцій проти Росії та амністувати громадян, які співпрацювали з окупаційною владою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie