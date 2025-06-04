"Спам і маніпуляція": президент відповів на чергову російську "мирну ініціативу"

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський жорстко прокоментував чергову російську ініціативу щодо так званого «мирного меморандуму».

Про це він заявив в Офісі президента.

За його словами, документ не має жодної практичної цінності й спрямований лише на внутрішню аудиторію РФ.

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«Це просто схоже на спам. Щоб просто заспамити інформаційний простір і показати, ніби вони щось роблять. Це політичний піар для недосвідченого електорату всередині країни», — сказав Зеленський.

За словами глави держави, меморандум містить маніпулятивні вимоги щодо нібито розміщення в Україні ядерної зброї.

«Ми нічого не розміщуємо. У нас немає ядерної зброї. І, на жаль, усі знають, чому. Від 1994 року ми є стороною Будапештського меморандуму і договору про нерозповсюдження ядерної зброї», — підкреслив Зеленський.

Він також додав, що Україні не варто щось доводити у цій темі: «Наш статус абсолютно зрозумілий. Якщо комусь треба нагадати — нагадаємо. Але розповсюджувати цей документ не варто. Це — нісенітниця».

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Нагадаємо, російські пропагандистські ресурси поширили в Мережі текст так званого «меморандуму», який, за їхніми твердженнями, нібито був предметом обговорення на переговорах у Стамбулі. Документ подається як мирна ініціатива, однак містить ультимативні та неприйнятні для України вимоги.

У «меморандумі» пропонується два варіанти припинення вогню.

Перший передбачає повне виведення Збройних сил України з усіх територій, які Росія вважає «своїми». Йдеться, зокрема, про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Водночас Україна, згідно з умовами документу, має здійснити такий відступ упродовж 30 днів після початку перемир’я.

Другий варіант містить вимоги внутрішнього характеру, які мають паралізувати обороноздатність України. Серед них — повна заборона на передислокацію українських військ, зупинення мобілізації та демобілізація армії, скасування воєнного стану, припинення постачання військової допомоги з боку західних партнерів, а також відмова від присутності іноземних військових на українській території.

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Окрім цього, у документі йдеться про зобов’язання України не проводити жодних військових операцій проти Росії та амністувати громадян, які співпрацювали з окупаційною владою.