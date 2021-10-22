"Спасибі тобі, люба ангел": лідери країн ЄС на останньому саміті Меркель провели її гучними оваціям

"Спасибі тобі, люба ангел": лідери країн ЄС на останньому саміті Меркель провели її гучними оваціям

Це був останній саміт Меркель як німецької канцлерки.

Лідери країн Європейського Союзу зустріли німецьку канцлерку Ангелу Меркель оваціями на її останньому 107-му саміті.

Фото у своєму "Твіттері" опублікувала кореспондентка португальського телебачення SIC та EXPRESSO.

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Дипломати провели Меркель з посади в останній день саміту в Брюсселі. До слова, Меркель 16 років брала участь у заході.

Os líderes despedem-se de Angela Merkel com uma ovação de pé. Na cimeira de dezembro já deverá ser @OlafScholz a sentar-se ao lado de António Costa. Merkel cumpriu 107 reuniões do Conselho Europeu. pic.twitter.com/nRIlpKPvLm — susana frexes (@susanafrexes) October 22, 2021

Меркель зможе взяти участь в подібних самітах, але вже іншому амплуа - оскільки вже не буде канцлером.

"Ти взяла участь в 107 з 214 зустрічей Ради ЄС від часів його початку. Дякую тобі за досвід, мудрість і здатність фокусувати увагу на головному. Спасибі тобі, люба ангел", - написав на своїй сторінці у соцмережі глава Євроради Шарль Мішель.

You have participated in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.



Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.



Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/qpmnJBSRwa — Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021

Як повідомлялося, Меркель була на посаді канцлера 16 років. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Тепер вони повинні сформувати уряд і призначити канцлера. Для коаліції треба отримати 368 мандатів.

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