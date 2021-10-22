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"Спасибі тобі, люба ангел": лідери країн ЄС на останньому саміті Меркель провели її гучними оваціям

"Спасибі тобі, люба ангел": лідери країн ЄС на останньому саміті Меркель провели її гучними оваціям

Ангела Меркель / Associated Press

Це був останній саміт Меркель як німецької канцлерки.

Лідери країн Європейського Союзу зустріли німецьку канцлерку Ангелу Меркель оваціями на її останньому 107-му саміті.

Фото у своєму "Твіттері" опублікувала кореспондентка португальського телебачення SIC та EXPRESSO.

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Дипломати провели Меркель з посади в останній день саміту в Брюсселі. До слова, Меркель 16 років брала участь у заході. 

Меркель зможе взяти участь в подібних самітах, але вже іншому амплуа - оскільки вже не буде канцлером.

"Ти взяла участь в 107 з 214 зустрічей Ради ЄС від часів його початку. Дякую тобі за досвід, мудрість і здатність фокусувати увагу на головному. Спасибі тобі, люба ангел", - написав на своїй сторінці у соцмережі глава Євроради Шарль Мішель.

Як повідомлялося, Меркель була на посаді канцлера 16 років. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Тепер вони повинні сформувати уряд і призначити канцлера. Для коаліції треба отримати 368 мандатів.

Як Меркель змінила Німеччину і світ, які здолала кризи та чим запам’ятається народу, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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