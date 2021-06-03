Спецагенти з російськими паспортами стежили за Протасевичем перед вильотом на Ryanair з Греції – VICE

Ймовірно, це були російські чи білоруські розвідники, які відправилися на Крит стежити, як Протасевич відпочиває з дівчиною.

Спецагенти з російськими паспортами кілька днів стежили за співзасновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем на Криті (Греція), перш ніж він сів на сумнозвісний рейс Афіни-Вільнюс 23 травня.

Про це повідомляє VICE World News з посиланням на дані грецьких спецслужб.

Представники Національної служби розвідки Греції (EYP) повідомили місцевій пресі, що щонайменше троє невідомих оперативних працівників стежили за Протасевичем в Афінах від часу його прибуття 9 травня з нагоди економічного форуму, на якому Протасевич фотографував робочі зустрічі Світлани Тихановської.

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Після закінчення конференції 16 травня вважається, що Протасевич на кілька днів їздив у відпустку на Крит зі своєю дівчиною, де за ними також стежили. Як повідомив грецький чиновник в коментарі VICE, ймовірно, це були російські чи білоруські розвідники.

"Очевидно, оскільки ми збираємо кадри з камер відеоспостереження з готелів Криту та аеропорту, що стеження вели працівники спецслужб з російськими паспортами. Ми вважаємо, що ці люди діяли від імені Білорусі і допомогли встановити, що Протасевич був на борту літака, коли він пролітав над Білоруссю", - сказав співробітник МВС на правах анонімності.

Представник розвідки розповів, що грецькі служби були обурені проведенням подібної операції в європейській столиці.

"Співпраця з Росією, Сполученими Штатами, з іншою частиною ЄС є політичною і економічною необхідністю для Греції. Але ми не можемо ігнорувати незаконну операцію з викрадення людей, яка в основному проходила на нашій території. Греки не будуть з усіх сил створювати кому-небудь неприємності, але зберуть всі докази, які тільки зможуть, щоб бути частиною будь-якої відповіді ЄС загалом", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, спецоперацію з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську могли готувати для захоплення опозиціонерки Світлани Тихановської. Канал NEXTA оприлюднив скріншот листа у поштовому сервісі ProtonMail, з якого начебто бойовики терористичного угрупування ХАМАС направили повідомлення про мінування рейсу Афіни-Вільнюс. Цю поштову адресу створили за дев'ять днів до інциденту. Саме у той час в Афінах перебувала Світлана Тихановська.

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