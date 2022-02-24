"Спеціальна військова операція" Путіна та обстріли "Градами" України: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Читати далі –>
- "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.Про це повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело в прикордонній службі. Читати далі –>
- Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден відреагував на напад Росії на Україну. Читати далі –>
- Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі. Читати далі –>