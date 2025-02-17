Спеціальний представник США Келлог повідомив, хто має право вирішувати майбутнє України

Спеціальний представник президента США із питань України та Росії Кіт Келлог наголосив, що мирна угода по Україні буде залежати від вибору української сторони, зокрема президента Зеленського.

Проце повідомляє видання Sky News.

Видання пише, що Кіт Келлог під час свого виступу зазначив, що не буде жодних спроб нав'язати мирну угоду Україні. Рішення про припинення війни, за його словами, буде ухвалено спільно з українським урядом. Келлог також розповів про роль США як посередників у переговорах та важливість гарантій безпеки для України в мирному процесі. США продовжують роботу над мирним планом, але він тимчасово призупинений для урахування європейських думок.

Нагадаємо, що 16 лютого, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до сусідніх із Саудівською Аравією Об'єднаних Арабських Еміратів. Зеленський заявив, що Україна не визнає переговори в Саудівській Аравії, бо нічого про них не знає.

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