Спецпосланець Трампа відповів олігарху з РФ, який обіцяв послати його

Спецпосланець новообраного президента США щодо України та Росії Кіт Келлог відповів російському оліхарху Костянтину Малофєєву, який обіцяв послати посадовця з його планом врегулювання війни.

Свою заяву Келлог зробив в ефірі телеканалу Fox News.

Заява Малофеєва

Напередодні Малофеєв сказав виданню Financial Times, що президент РФ Володимир Путін, найімовірніше, не погодиться на пропозицію щодо врегулювання війни в Україні з боку Келлога.

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"Келлог приїжджає до Москви зі своїм планом, ми його приймаємо, а потім посилаємо його до біса, тому що нам все це не подобається. Ось і всі переговори", – висловився російський олігарх.

Він також сказав, що переговори начебто будуть конструктивними, коли йтиметься "не про майбутнє України, а про майбутнє Європи та світу".

Малофеєв висловив думку, що новообраному президенту США Дональду Трампу вдасться зупинити війну, лише якщо він скасує дозвіл для України на удари західною зброєю по РФ та усуне з посади президента Володимира Зеленського. За словами олігарха, лише після цього Трамп зможе зустрітися з Путіним та обговорити всі питання світового ладу на найвищому рівні.

Відповідь Келлога

Коментуючи висловлювання Малафєєва, Келлог сказав, що тому варто "краще розуміти, хто такий Дональд Трамп", і що недооцінювати новообраного президента – це "велика помилка".

"Це не про Кіта Келлога. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки та президента Трампа. І він з цим розбереться, як він завжди це робив. Краще повернися назад до своєї коробки і краще зрозумій Дональда Трампа, тому що ти, вочевидь, не розумієш", – відповів спецпосланець новообраного президента США.

До слова, Reuters повідомило, що команда Трампа запропонувала три варіанти мирного плану щодо війни в Україні. Автор одного з планів – Келлог. Документ передбачає заморожування ліній фронту і більшу кількість зброї для України в разі згоди на мирні переговори.

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