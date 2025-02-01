Спецпосланець Трампа зробив важливу заяву про закінчення війни в Україні

Дипломат каже, що у президента США є надійний план.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог вважає за можливе домогтися припинення вогню та постійного миру в Україні протягом місяців, а не років.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я хотів би сказати, що йдеться про місяці, а не роки. Ми маємо надійний план дій", - сказав Келлог.

З його слів, для цього Дональд Трамп "створить важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "знає, де і як натиснути". Келлог підкреслив, що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам США та всієї світової спільноти.

Він також додав, що рішення про можливі додаткові санкції проти Росії для досягнення прогресу в припиненні війни "залишається за президентом Трампом".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив спецпосланцю США Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів.

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