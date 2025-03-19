Спецпредставник Трампа анонсував нові перемовини у Саудівській Аравії між США та Росією щодо України

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф 19 березня 2025 року заявив, що перемовини американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним були переконливими, але, мовляв, ще треба багато чого обговорити, тому це планують зробити на наступній зустрічі делегацій США та Росії.

Про це він заявив в ефірі Fox News.

За його словами зустріч відбудеться у неділю, 23 березня, у Саудівській Аравії.

Процес переговорів не є легким, бо, як сказав Віткофф, "диявол ховається в деталях". Але команда Трампа прагне уточнити ці деталі у Джидді.

У Саудівській Аравії планують обговорити морське перемир'я та припинення обстрілів по інфраструктурі. Мовляв, саме з такими результатами вийшли Білий дім та Кремль після розмови очільників країн.

Також США очікують на підтримки від української сторони.

"Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться на це", — зауважив американський посадовець. Проте наразі невідомо, чи українська делегація візьме участь у перемовинах у Саудівській Аравії.

"А після цього ми перейдемо до повного припинення вогню. І ми мали сьогодні дуже хорошу розмову про інгредієнти для досягнення цього, — підкреслив Стів Віткофф.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вважає, що Вашингтон і Москва можуть налагодити економічні відносини після закінчення війни в Україні. "Росія володіє ресурсами, які потрібні США" — переконаний Трамп. Йдеться про можливість придбання рідкісноземельних металів.

Додамо, що 18 березня 2025 року відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова тривала близько двох годин.

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