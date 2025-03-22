Спецпредставник Трампа назвав кінцеву мету переговорів щодо війни

В Штатах називають "кроком вперед" згоду про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі.

Кінцевою метою переговорів між США, Україною та Росією є досягнення 30-денного перемир’я. Під час зустрічей сторони обговорять можливість повного припинення вогню.

Про це він заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону.

"Кінцева мета - 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою", - заявив американський політик.

За його словами, досягнута згода про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, є значним кроком вперед. Окрім того, Віткофф анонсував відновлення мораторію на морські удари в Чорному морі.

Як повідомлялося, Стівен Віткофф також повідомив, коли Росія може припинити удари по українській енергетиці. З його слів, США зрушили Москву в напрямках, які раніше здавалися неможливими.

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