Спецпредставник Трампа оцінив можливість повернення до "стамбульських домовленостей"

Кіт Келлог вважає, що замість повернення до старих форматів необхідно розробити новий підхід.
Так звані “стамбульські домовленості”, які пропонувала підписати Росія на початку повномасштабного вторгнення до України, не можуть бути правильним орієнтиром для врегулювання війни.
Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог на Раді з міжнародних відносин.
“Стамбульські вимоги були дуже серйозними для ослабленої України”, — сказав він.
Водночас Келлог зазначив, що інший спецпредставник адміністрації Трампа Стів Віткофф припустив можливість використання цих домовленостей лише як “відправної точки”.
“Я погодився б із тим, що говорив Стів. А Стів казав — це відправна точка. Я не думаю, що це справедлива рамка. Якщо ви хочете, ви можете з росіянами почати з цих позицій”, — наголосив він.
Кіт Келлог вважає, що замість повернення до старих форматів необхідно розробити новий підхід, який враховуватиме нинішній баланс сил.
Нагадаємо, після російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф назвав "стамбульські протоколи" 2022 року "орієнтирами" для переговорів між Києвом та Москвою.
Читайте також: