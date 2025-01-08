Спецпредставник Трампа спрогнозував, скільки часу буде потрібно для "вирішення війни" в Україні

Обраний президент США не збирається йти на великі поступки господареві Кремля і прагне забезпечити українську незалежність.

Призначений обраним президентом США Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог спрогнозував, скільки часу триватимуть пошуки прийнятного рішення для завершення війни в Україні.

Про це він говорив у середу, 8 січня, в коментарі Fox News.

За словами Келлога, запропонувати президенту РФ Володимиру Путіну та українському президенту Володимиру Зеленському прийнятне рішення вдасться у “короткостроковій перспективі”.

Також читайте Представник Трампа відклав візит до України – Reuters

"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів [від дня інавгурації Трампа]", – сказав він.

Келлог наголосив, що і він, і Дональд Трамп усвідомлюють, що у них "мало часу" для пошуку рішення.

При цьому спецпредставник Трампа окремо відзначив, що обраний президент США не збирається йти на великі поступки господареві Кремля і прагне забезпечити українську незалежність.

"Він не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати [безпеку]. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно", – наголосив він.

Також Кіт Келлог вкотре звинуватив чинного президента США Джо Байдена, зокрема у тому, що він відмовився від переговорів з Путіним після 2022 року, назвавши це найбільшою помилкою". За його словами, Трамп налаштований говорити з господарем Кремля.

Нагадаємо, напередодні, 7 січня, новообраний президент США Дональда Трампа на пресконференції заявив, що упродовж пів року буде мати розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте також: