Спецпредставник Трампа відвідає Україну наступного тижня: дата візиту — CNN

У CNN отримали інформацію від джерела в українському уряді.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну наступного тижня. Ймовірною датою візиту називають 20 лютого.

Про це повідомляє в понеділок, 10 лютого, CNN із посиланням на джерело в українському уряді.

Американський телеканал у цьому контексті згадав допис голови Офісу президента України Андрія Єрмака, який у своєму дописі в Telegram заявив, що Україна з нетерпінням чекає на візит Келлога в лютому, але не уточнив дати.

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При цьому Єрмак запевнив, що Келлог надасть вичерпну інформацію про російську агресію проти України.

“Пряме спілкування з новою адміністрацією США є дуже важливим для вироблення спільної позиції щодо досягнення справедливого миру”, — написав він.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня, до початку Мюнхенської конференції з безпеки, Україну відвідають представники команди президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше телеканал "Рада" з посиланням на власні джерела також повідомляв, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде до Києва 20 лютого.

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